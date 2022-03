"Jongelju hiene earst te lijen fan corona, en no fan in TikTok-oarloch"

Ien op de acht jongelju hat psychyske problemen troch corona, sa hat bliken dien út undersyk fan de GGD. Jongelju hawwe lêst fan stress, konsintraasjeproblemen en eangsten. De ûnrêst under jongerein groeit, tinkt bestjoerder Gerard Schutte fan skoalmienskip Simon Vestdijk. En dat is foar de skoalle genôch reden om aksje te ûndernimmen.

Neffens Schutte fine de jongelju it dreech om de tried wer op te pakken nei alle maatregels dy't der wiene. "Der wiene gjin sosjale kontakten, alle jongelju sieten thús en eins stie har wrâld op 'e kop."

Trystich

Dat is ek merkber foar dosinten. Skiednis- en maatskippijleardosint Rudy Abma hat noed: "Guon rêde har wol, mar der is ek in groep dy't mear en mear trystich wurdt en der problemen fan ûnderfynt."

Bestjoerder Hans Wildeboer fan it Bornego College op It Hearrenfean neamt de situaasje soarchlik. "Ik maak me echt wel zorgen over de leerlingen. Ze zijn nog niet eens bijgekomen van de coronacrisis en moeten de volgende verwerken. Het is alsof de grond onder hun voeten wegzakt."

TikTok-oarloch

"De jongelju sjugge op TikTok en oare sosjale media alles oer de oarloch foarby kommen. Dat hat fansels gefolgen en der binne soargen oer de takomst", sa tinkt Schutte. Psycholooch Anneke Hol fan GGD Fryslân befêstiget it: "Sy nimme it ek wol de TikTok-oarloch. Learlingen fine bylden fan de oarloch op sosjale media of sjogge it op telefyzje."