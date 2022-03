Ole Tobiasen teloarsteld "We hadden moeten winnen"

Spiler Joost van Aken is bliid dat er wer yn de basis stie yn de wedstriid tsjin RKC Waalwijk. Hy waard lange tiid pleage troch blessuereleed. Syn lêste wedstriid wie ferline jier july en yn septimber is er operearre. Syn heit en mem sieten by de wedstriid tsjin RKC op de tribune en dat die de spiler wol wat.

Dat er no werom is, fielt as in ferromming foar Van Aken. Mar ek as in revâns. Fanwege syn blessueres, faak oan itselde lichemsdiel, krige Van Aken te hearren dat der twivels wiene oft proffuotbal der foar him noch wol yn siet.

Hokker lichemsdiel oft dat is, wol er net sizze. Dêr kin de tsjinstanner fuotbaltechnysk mooglik syn foardiel mei dwaan. Hy is bliid dat er no wer sjen litte kin wat er kin en fielt him wer 100% fit.