Jorrit Bergsma mooglik fuort by Jillert Anema: "Miskien goed earne oars te sjen"

De Olympyske Spelen ferrûnen teloarstellend foar Bergsma, dy't lykwols noch net fan doel is op te hâlden. "Ik bin miskien 36, mar ik ryd ien fan myn bettere seizoenen op de Spelen nei. Oan de begjin fan it seizoen ryd ik hjir 6.07. Ik bin noch lang net klear. Ik wol mei in partij troch dy't ek graach mei my troch gean wol."

Maraton

Wis is dat Bergsma by in mooglike nije ploech ek maratons riden bliuwe wol. Dat docht hy no ek. Sterker noch: hy is de regearjend Nederlânsk kampioen op de maraton.

"Jaseker, dat wol ik dwaan bliuwe. Dêr helje ik ek in soad wille út", seit Bergsma dêroer.