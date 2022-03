Hearrenfean komt wer net fierder as in puntsje

Hearrenfean wie de bettere ploech yn de begjinfaze. Musaba waard twa kear gefaarlik: earst skeat hy yn it sydnet, dêrnei krige hy de bal net lâns doelman Etienne Vaessen.

Nei in healoere krige RKC Waalwijk har earste kâns. Ald-Hearrenfeanspiler Jens Odgaard krige de bal lykwols net tusken de peallen.

Stabyl

De Feansters wiene yntusken in soad oan de bal, mar diene der ek wer net in soad mei. Ferdigenjend stie it lykwols in stik better as ferline wiken. Op de kâns fan Odgaard nei krige RKC dan ek net in soad foarinoar.