Thialf nimt mei grut spektakel ôfskie fan 'leginden' Kramer en Wüst

"Echt net normaal, wat Ireen allegear presteare ha", sa seit Femke Kok. "It is gewoan sa'n ear dat ik by har yn de ploech sitten ha." Ik kin in super soad fan har leare, mar it is ek altyd hartstikke gesellich."

Ofskie nimme sil dan ek lestich wurde. "We ha in hiele goeie klik, we geane har gewoan hiel erch missen. We kinne de ploech sûnder har noch net foarstelle."

Se ferwachtet dat der net gau wer ien mei prestaasjes as Kramer en Wüst opstean sil. "At ien harren ea noch oertreffe wol, dat sil hast ûnmooglik wurde."