VC Snits yn eigen hûs te sterk foar VCN

It like oft VCN noch efkes wekker wurde moast, want Snits sette se yn de earste set maklik oan de kant: 25-9. Dat makken de besikers lykwols gau wer goed, want de twadde set gie mei 21-25 nei VCN.

Mar ek Snits wie fearkrêftich en de tredde set waard mei 25-15 oer de streek lutsen. Yn de beslissende fjirde set wikselen de ploegen de punt earst wat ôf, mar it wie dochs wer Snits dat oan it langste ein luts en mei 25-19 de set en dêrmei de wedstriid wûn.

Snits stiet no mei 38 punten fjirde, mar de Snitsers ha wol trije of fjouwer wedstriden mear spile as de ploegen om harren hinne. Om mei te dwaan om it kampioenskip moatte de Snitsers by de bêste acht einige.