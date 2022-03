LDODK makket it PKC mar in helte lestich

De earste helte gie aardich lykop. It ferskil waard net grutter as trije punten. Oan de ein fan de set hie PKC in lytse foarsprong (14-15).

Gat wurdt grutter

Ek yn de twadde helte dienen beide ploegen net in soad foar inoar ûnder. Healwei de twadde helte rûn PKC wat fierder út. Dat kaam benammen troch in hiel effektive Jelmer Jonker.

LDODK moast dêrtroch in efterstân fan seis punten goedmeitsje. Dat slagge net. Einstân: 25-31.