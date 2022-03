Pittige striid om de kiezer yn Smellingerlân; it CDA wol wer bestjoere

By it offisjele ferkiezingsdebat op freedtejûn komme opfallend genôch allinnich manlju oan it wurd oer de polityk fan Smellingerlân. De iennichste froulike listlûker, Lucienne Meinsma fan GrienLinks, hie harsels ôfmeld fanwege sykte.

'Mear ferbining sykje'

Meinsma soe graach sjen dat ek oare partijen yn de gemeente froulju in promininter plak ynnimme. Froulju hawwe neffens har in oare styl fan polityk bedriuwe. "Je moatte mear gearwurkje, de ferbining sykje en inoar wat gunne. De iene kear mei in oare partij meigean en dat in oare kear in oar mei dy meigiet. Dat kin en moat hjir echt better."

De ôfrûne riedsperioade wie der benammen in soad striid yn de ried fan Smellingerlân. Mei-inoar stapten mar leafst 8 wethâlders op. De gemeente wurdt dêrom de lêste tiid bestjoerd troch in sakekolleezje mei wethâlders fan bûten.

Striid foar de Fryske taal

Kim Tsai fan De Rottefalle stiet by de FNP op it twadde plak. Sy is berne yn Liverpool, heal Ingelsk en heal Sineesk en nij yn de polityk fan Smellingerlân. As kandidaat mei bûtenlânske woartels fielt se har goed thús by de partij.

Se hat in soad ûnderfining yn it wurkjen mei asylsikers en flechtlingen en wol har dêrfoar ynsette. Mar se stipet ek de striid foar de Fryske taal en kultuer fan herte. "Ik vind meertaligheid heel belangrijk. Daar hoort respect voor het Fries ook bij. Zoals we van buitenlanders verlangen dat ze Nederlands leren, kunnen we hier ook van nieuwe inwoners verlangen dat ze het Fries op z'n minst leren verstaan."