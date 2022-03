Fredesdemonstraasje yn Ljouwert; blau-giel hert foar Oekraïne

Dielnimmers waarden frege om in giele of blauwe jas of trui oan te dwaan, de kleuren fan de Oekraynske flagge. Ien fan de dielnimmers is Irina Heegen. Sy komt oarspronklik út Oekraïne. "Ik ben hier om mijn landgenoten te steunen. Het is hartverwarmend, maar nog steeds niet genoeg om de oorlog te stoppen."

Oekraïners tichter byinoar

Neffens Heegen komme Oekraïeners tichter byinoar troch de oarloch. "De band die we hebben met andere Oekraïners is veel sterker aan het worden. We zijn elkaar aan het opzoeken en iedereen probeert te helpen met alles wat we kunnen doen."

Fan it hert binne foto's makke dy't de organisaasje de wrâld oergean litte wol om sa leafde te fersprieden.