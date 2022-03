Ek piraten moatte yn de rige foar in coronatest

Omdat it piratefeest yn desimber net trochgean koe fanwegen de coronamaatregels, is it útsteld nei 12 maart. Twa oare grutte tintfeesten fan deselde organisaasje binne ek ferpleatst. It giet om de Mega Kersttent en Q Music de Foute Party. De kommende trije wykeinen wurdt dat ynhelle.

"We geane derfan út dat der noch in kear in testronde komt", seit Peter Rauwerda fan de organisaasje. "We hope dat it lêste feest sûnder testen kin. Dan is it 26 maart en binne de maatregels miskien loslitten." Op it Mega Vrije Piratenfeest trêde ûnder oaren Henk Wijngaard, Denny Christian en de Doelleazen op.