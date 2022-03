Soad drokte foar it Reade Krús by de opfang fan Oekraynske flechtlingen

It Reade Krús is om stipe frege troch Veiligheidsregio Fryslân, dy't fan it Ryk de opdracht krigen hat om opfang te regeljen foar 2.000 flechtlingen yn Fryslân. De koördinaasje fan de ferskate opfanglokaasjes leit by de gemeenten, mar dy kinne de help fan it Reade Krús goed brûke.

Der steane 450 frijwilligers paraat om te helpen en dêrnjonken is der in netwurk fan sa'n 2.300 'ready to help'-frijwilligers. "Die kunnen we oproepen voor incidentele hulp", seit de Fryske distriktsmanager Véronique Huismans.

Allerhanne wurk

De frijwilligers kinne op dit stuit op de lokaasjes helpe mei bygelyks de ynrjochting. Der moat fan alles komme, fan bêden, tekkens, stuollen en tafels oant iten en oare materialen. It Reade Krús is net ferantwurdlik foar de administraasje, dat leit by de gemeenten. It giet benammen om 'hand- en spandiensten'.

Fjildbêden

It Reade Krús hat standert yn in depot 200 fjildbêden beskikber, dy wurde no foar it grutste part ynset yn de BlauwWit-hal op It Hearrenfean. Dat moat it earste opfangportaal wurde yn de provinsje foar flechtlingen. Dy kinne dêr op siken komme, har ynskriuwe en fan dy lokaasje út wer troch nei in plak foar de langere tiid.