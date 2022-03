Dichter Joost Oomen debutearret as sjonger yn syn nije foarstelling

De muzikale teäterfoarstelling makke Joost Oomen mei garaazje-jazzband Kruidkoek. Joost Oomen: "De voorstelling gaat over entropie, dat is dat alles uit elkaar valt. De zon zwelt op en zal de aarde verzwelgen. Er is een grote wanorde en net betekent het einde van de mensheid. In de voorstelling gaat het erover of we dat kunnen accepteren. Het publiek gaat heel veel kleuren zien en heel veel bliepjes uit synthesizers horen."

Yn de band Kruidkoek is er ek te hearren, mar syn stim is as ynstrumint in ûnderdiel fan de muzyk. "Als dichter hoefde ik nooit te zingen, maar nu komt het toch op mijn pad. Ik vind het doodeng om te zingen, het is erg buiten mijn comfortzone."

Fryske gedichten

Oomen groeide op yn Ysbrechtum. Op it Bogerman yn Snits kaam er yn de kunde mei poëzy. "Ik deed mee met de Friese voordrachtswedstrijd Ferstival. Ik droeg het gedicht 'Begraffenis' van Jelle Bangma voor. En daar won ik toen een prijs mee. Dat was dus mijn eerste aanraking met poëzie."

Foarôfgeand oan it stik yn de Westertsjerke yn Ljouwert wurdt Oomen syn nije boek Visjes - Een avontuur op Salina presintearre. It is in wierbard reisferslach tsjin de achtergrûn fan de coronakrisis.

Mei de teäterfoarstelling is de band dizze simmer te sjen op ferskate festivals en poadia yn it lân.