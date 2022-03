Omrop TIP: Podcast 'De ûntdekking fan Fryslân'

Yn novimber 2021, 70 jier nei Kneppelfreed, stjoerde FryslânDOK twa telefyzjedokumintêren út ûnder de namme 'De ûntdekking fan Fryslân'. Wêrom stelle al iuwenlang Friezen harsels (en inoar) de fraach: wa binne wy en wat ûnderskiedt ús fan oaren?

Roadtrip

Programmamakker Bart Kingma makke mei Bert Looper in roadtrip by allegearre plakken del dy't wichtich binne yn de skiednis fan Fryslân. Der is no ek in podcast makke mei in ferslach fan de reis en de ferhalen dy't dêr ûnderweis by opdien binne.

Histoarikus Looper kin de skiednis tsjutte en is in nijsgjirrich ferteller. En mei Kingma as krityske fragesteller binne it fiif boeiende ôfleveringen wurden.