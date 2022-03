Lutz Jacobi ferlit de polityk: "Gemeentlike polityk wie net echt wat foar my"

It wurk is ek nedich, seit se. Noch altyd binne de measte gemeenteriedsleden manlju. "Der is noch hiel wat wurk te dwaan, as froulju ha je thús noch in hiel soad soarchfunksjes. Is der net in kear in man dy't dat wat oppakt? Je hawwe somtiden ek noch in baan, it is hast ûnmooglik om dêryn te operearjen."

No is it wurk op himsels somtiden ek swier, fynt Jacobi. "It binne somtiden pakken oan stikken, do kinst ûnmooglik alles dwaan. Do moatst sjen, wat wol ik hjirmei en wat wol ik berikke, foar wa?"

'Debattearje, tsjinwyn krije en op besite'

Neffens har fersjogge minsken harren yn it begjin faak op it wurk. "In protte minsken dy't net earder yn de polityk aktyf west hawwe moatte dêr oan wenne. Dat kostet al stress en muoite."

"Dêrneist debattearje, moatst leare om te gean mei tsjinwyn krije, mar moatst ek in protte op besite, nei minsken ta." Dat is foar in soad minsken hast net te dwaan, seit se. Benammen as se der ek noch in hiel drok bestean njonken hawwe.

Gemeentepolityk oantreklik meitsje

De fraach is hoe't it fak oantrekliker makke wurde kin. Guon riedsleden fine de fergoeding foar it wurk te leech. "Ik tink net dat it jild dat de reden wêze moat om yn it iepenbier bestjoer te gean. It giet foaral ek om passy en dyn grutte idealen."