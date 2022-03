Hetty Sinnema fan Oerterper opfang De Fûgelhelling krijt 'Gouden Lepelaar'

Sinnema is al goed tweintich jier behearder fan de biste-opfang yn Oerterp. Neist dat sy in soad fûgelslachtoffers opfongen hat, docht de opfang ûnder har lieding ek hieltyd mear oan edukaasje.

De priis bestiet út in oarkonde en in byld fan in leppelbek.

De 'Gouden Lepelaar' wurdt sûnt 1974 útrikt.