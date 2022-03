East-Europasaakkundige oer twa wiken oarloch: "Poetin syn Blitzkrieg is net slagge"

Dochs tinkt De Hoop net dat de Baltyske Steaten ynkoarten oanfallen wurde sille. "Militêr kin it dat er fierder eskalearret, mar wêrom soe er? Hy hat de hannen fol oan Oekraïne."

Poetin syn oanpak hat boppedat soarge dat er oare saneamde neutrale lannen as Sweden en Finlân tsjin him yn it harnas jage hat. "En los fan syn histoaryske ideaal mei Oekraïne, wie it polityk-strategyske doel om de NAVO te ferdielen, mar it Westen is krekt tichterby inoar kaam. It Westen is kompleet feriene."

EU-lidmaatskip

Tongersdei en freed waard op Europeesk nivo praat oer de it EU-lidmaatskip fan Oekraïne. Dat sil nei alle gedachten noch jierren duorje.

De Hoop leit út wat it lid wurden betsjutte kin foar Oekraïne. "Yn prinsipe is it in wolfeartsboost, en as it ekonomysk goed giet, wurdt in lân polityk ek stabiler."

"It lân kin miskien rapper as oars úteinsette as assosjaasje fan de EU, dat betsjut dat der yn Oekraïne allegearre ynstânsjes en organisaasjes opset wurde moatte om it lân oan de easken fan de EU foldwaan te litten. It betsjut dat der feroaring komt."

Oarloch makket lid wurden lêstich

De ynfal fan Ruslân yn Oekraïne is op dat mêd dan ek strategysk. "As in lân lid wurde wol fan de EU, moat it de saken op oarder hawwe. It spitige is dat je no miskien in jierrenlange boargeroarloch krije, dat is úteinlik de bêste manier om foar te kommen dat Oekraïne lid wurde kin."