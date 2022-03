Weststellingwerf: Wat dogge de partijen foar de âlderen?

It plan kin rekkenje op mear stipe. CDA nimt ek stelling yn dizze kwestje. Kandidaat Vera van der Zee sprekt fan in moai plan om de jongerein te stimulearjen op in net beskoalmasterjende wize: "It plan is breed ynset en dêrtroch berikber foar elts bern." Troch ek by sportklups en skoallen te wurkjen, kinne bern der net echt ûnder wei.

Alden stimulearje

Om't it net beskoalmasterjend wêze mei, wol sy benammen âlden stimulearje. "Alden binne noch wol ris skeptysk om't sy sels bepale wolle wat in bern drinkt", mar neffens Van der Zee wurdt dit foarkommen troch de tagonklikheid en leechdrompeligens fan it plan.

"As bern op jonge leeftiid no meikrije hoe't sy ite moatte, sille sy dêr fansels de rêst fan harren libben profyt fan hawwe." Nettsjinsteande dat it noch mar sûnt 2015 rint, liket it plan no al fertuten te dwaan. Foar de takomst giet de fokus ek noch mear nei de skoallen.