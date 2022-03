UNIS Flyers begjinne play-offs mei oerwinning

De Flyers kamen nei fjouwer minuten op efterstân troch in doelpunt fan Tom Marx: 0-1.

Protte kânsen

Dy stân wie lykwols net terjochte. De Flyers krigen in soad kânsen en in doelpunt koe net útbliuwe. Dat barde dus ek net: Roope Nikkilä benutte in rebound: 1-1. Efkes letter kamen de Flyers sels op foarsprong. Wer wie Nikkilä de doelpuntemakker.

Yn de twadde perioade wreide Riku Pitkänen de skoare fierder út: 3-1.

Geleen komt werom

De ploech út Limboarch like doe wol ferslein, mar Geleen focht him knap werom. Ritchie van Hulten makke de 2-3, Matt Beer makke lyk en dyselde Beer soarge yn de 32ste minút sels foar 3-4.

Troch it tredde doelpunt fan Nikkilä waard it 4-4 en Pitkänen soarge efkes letter wer foar in Feanster foarsprong. Dochs koenen de Limboargers ek no wer weromkomme. Beer makke nei balferlies fan de Flyers 5-5.

Penalty shots

Yn de tredde perioade foelen gjin doelpunten en ek de overtime smiet gjin winner op. Penalty shots moasten de beslissing bringe. Dêryn wienen de Flyers de sterkste.

Snein is de twadde wedstriid yn Geleen.