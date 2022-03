Cambuur grutsk, nettsjinsteande ferlies: "2-2 was terecht geweest"

De winnende goal foel pas yn blessueretiid troch in skitterjend skot fan Ajax-middenfjilder Ryan Gravenberch. "Misschien moeten wij iets eerder uitstappen. Het was een mooie goal, daar kun je weinig aan doen", seit ynterim-trainer Pascal Bosschaart fan Cambuur.

Grutsk

Cambuur spile in minne earste helte en stie nei 45 minuten mei 2-0 efter. "Dan zakt de moed je wel in de schoenen", seit Bosschaart. "We moesten bidden dat het niet meer werd, maar in de rust hebben we het geloof teruggekregen. Dat resulteerde in een goede tweede helft."

Benammen de 2-2 wie in kreas doelpunt. "Dat was echt een teamgoal. We zetten goed druk en Paulissen gaf de bal goed foor op Joosten." De trainer is grutsk op syn ploech. "We kunnen trots zijn op deze wedstrijd. 2-2 was terecht geweest, maar het is wel zuur dat wij aan het kortste eind trekken."

"Hiel sneu"

Om't de fêste doelman Sonny Stevens blessearre is, stie Pieter Bos by Cambuur op doel. Hy fynt it spitich dat syn ploech noch ferlern hat. "Dit is hiel sneu. It puntsje wie eins al binnen en dan krijst noch sa'n goal tsjin."