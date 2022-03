Minne jûn foar Fryske fuotbalsters: Hearrenfean, Drachtster Boys en Libertas ferlieze

Hearrenfean kaam nei 24 minuten op efterstân yn Alkmaar. Sanne Koopman makke de 1-0. Nei 45 minuten stie dy skoare ek op it skoareboerd.

Hearrenfean yn de efterfolging

Yn de twadde helte waard it al fluch lyk fia Dana Foederer. Annemiek Kruijthof soarge der fjouwer minuten letter lykwols foar dat Hearrenfean efterfolgje moast: 2-1.

It waard noch slimmer doe't Femke Prins der yn de 63ste minút 3-1 fan makke. Yn blessueretiid makke Jet van Beijeren noch wol 3-2, mar in lykmakker siet der net mear yn.

Libertas hurd ûnderút

Yn de seal spile Libertas yn Amsterdam tsjin OS Lusitanos. Al nei in minút wie it 1-0 troch in doelpunt fan Bouchra Moudou. Mei dy skoare waard de earste helte ôfsletten.

Nei it skoft rûn Lusitanos fierder út. Wendy Remert makke de 2-0 en Moudou tilde de skoare nei 3-0. Fia nochris Remert en Dyanne Bito kaam der úteinlik in 5-0 einstân op it skoareboerd.

Drachtster Boys net effektyf

Drachtster Boys wie de bettere ploech yn de earste helte tsjin zvv Den Haag. De Drachtsters koenen dat lykwols net yn de skoare útdrukke. Nei de earste helte wie it 0-0.

Nei 10 minuten yn de twadde helte skoarde Den Haag wol. Iavilia Poku wie de doelpuntemakker: 1-0. Emerald van de Herik makke der efkes letter sels 2-0 fan. Dêrmei like de wedstriid wol spile.

Sietske Nyncke Zijlstra die lykwols al fluch wat werom. Drachtster Boys sette druk nei foaren, mar Den Haag beslikke de wedstriid mei in skerpe counter. Priscilla de Vos makke de 3-1. Dat wie ek de einstân.