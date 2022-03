Cambuur bûcht pas yn blessueretiid foar lânskampioen Ajax

Krekt foar it skoft waarden de Amsterdammers wer gefaarliker. Sa miste Davy Klaassen in grauwe kâns en hie Haller skoare moatten nei in skerpe foarset fan Steven Berghuis.

Dochs Haller

De Ivoriaanske spits fan Ajax miste dus in protte kânsen, mar nei 40 minuten skoarde hy wol. Haller draaide kreas fuort by syn tsjinstanner en liet doelman Bos kânsleas: 0-2.

Cambuur kaam goed út de klaaikeamers. Nei 48 minuten smiet dat in doelpunt op. In hoekskop fan Robin Maulun bedarre by Issa Kallon. Fia Haller kaam de bal werom by Kallon en sa karambolearre de bal deryn: 1-2.