Eurokommissaris Frans Timmermans op besite yn Ljouwert

Timmermans prate yn Ljouwert ûnder mear mei bewenners fan Ljouwert-East en Bilgaard, wiken dêr't foar in grut part minsken mei lege ynkommens wenje. Ien fan harren, Mevis Brewster, fertelde him skrinende ferhalen oer minsken dy't harren enerzjyrekkens net mear betelje kinne troch de oprinnende prizen sûnt it útbrekken fan de oarloch yn Oekraïne.

Green Deal

Timmermans sei dat hy him dêr grutte soargen oer makket, mar liet ek witte dat hy der út Europa wei op koarte termyn net in oplossing foar hat. Dy leit foaral by de nasjonale oerheden. Wol lei hy út dat it no mear as ea wichtich it is dat der wurk makke wurdt fan de Green Deal, it ferduorsumingsprogramma fan de Europeeske Uny.

Oerskeakeling op duorsume enerzjy foarmet dêr in grut part fan. Ek kin de EU helpe troch bygelyks fergunningsoanfragen flugger goed te karren en prosedueres flugger ferrinne te litten.