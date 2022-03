Raad van State: gaswinning by Burgum mei trochgean

De gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Ljouwert binne benaud foar fierdere boaiemdelgong om Burgum hinne, se hiene dêrom frege om de winning te skrassen.

Net mear as 24 sintimeter

De Raad van State seit no dat it op grûn fan rapporten oannimlik fynt dat de grûn net fierder as 24 sintimeter sakje sil. As it dêrby bliuwt wurdt gjin skea of neidiel foar omwenjenden ferwachte.

It gaswinbedriuw moat de boaiemdelgong wol yn de gaten hâlde. As bliken docht dat de boaiem dochs mear fersakket, mei de gaswinning allinne trochgean mei in nij winningsplan, seit de Raad van State. Der rint noch in boaiemproseduere tsjin de gaswinning by Burgum. Dy wurdt letter dit jier ferwachte.

De gaswinning yn Burgum moat op 31 desimber 2030 klear wêze.