Halilovic, Dresevic en Sarr twivelgefallen by sc Hearrenfean

Tsjin Willem II begûn Hearrenfean mei in 4-2-2-2 systeem, mei de twa spitsen Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr. Yn de twadde helte spilen se lykwols wer 4-3-3 en begûn it folle beter te rinnen.

Sven van Beek "Ik denk dat het belangrijkste is dat als we ons eigen spel spelen, met onze eigen formatie, waarin we het gevaarlijkst zijn. Ik denk dat we ons daaraan moeten vasthouden en niet voor bepaalde wedstrijden ons hele systeem moeten veranderen. Dat vind ik onzin."

Mei dizze opmerkings, soenen je dus sizze dat Hearrenfean tsjin RKC wer 4-3-3 spylje sil. Van Beek: "Ik hoop het wel, ja. En dat is wel de bedoeling."

Tobiasen wol neat kwyt oer wize fan spyljen

Tobiasen wol lykwols net sizze hoe't se spylje sille tsjin RKC. "Je zag tegen Willem II wel dat we beter gingen spelen, toen we de tweede helft hadden gewisseld. Met Musaba en Tahiri erbij creëerden we zelfs meer kansen. Maar ik wil er verder niet op ingaan hoe we gaan spelen."