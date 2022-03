De konkurrint, de coach en de ploechgenoat oer de karriêre fan Sven Kramer

Jan-Hessel Boermans

Jan-Hessel Boermans is in jier of tsien, alve as er begjint mei reedriden. Hy kin it wol aardich en komt op it iis regelmjittich iene Sven Kramer tsjin. Sterker noch: Boermans ferslacht de man út Aldskoat bêst wolris by wedstriden.

De âlder se wurde, de mear de ferhâldings ek feroarje. Kramer wurdt better en better en de ûntwikkeling fan Boermans stagnearret. Hy hâldt der op syn 21ste mei op en sjocht dat syn eardere konkurrint, dêr't er ek mei op it CIOS siet, de wrâld feroveret as reedrider.