Fergees boatferfier fan Oekraïners nei Waadeilannen

De rederijen wolle bydrage troch it boatferfier nei de eilannen om 'e nocht oan te bieden. It giet om it ferfier fan Oekraïners dy't in ûnderkommen fûn hawwe op de eilannen.

Earste famylje nei It Amelân brocht

Wagenborg bringt Oekraynske flechtlingen fergees nei It Amelân en Skiermûntseach ta. Dizze wike is der al in Oekraynske famylje nei It Amelân brocht. "We volgen de landelijke richtlijn zoals die ook in het openbaar vervoer geldt", seit Wagenborg-direkteur Ger van Langen.

Meiwurkers fan Wagenborg helpe op de eilannen ek mei oan ferskate aksjes om flechtlingen te helpen.

Donaasje

Rederij Doeksen stipet de helporganisaasjes boppedat mei in donaasje fan 3.000 euro oan Giro555. Dat jild komt fan de opbringst fan kwytrekke guod dat minsken net wer ophelle hawwe.

Ek it lokale inisjatyf OpvangOekraïne-Terschelling krijt in bedrach fan 2.000 euro.