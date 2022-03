KNVB pakt opset amateurfuotbal oan: saterdeis- en sneinsklups tsjin elkoar

Mei de nije plannen, dy't foar it grutste part yn it seizoen 2023/'24 yngean moatte, mei de thúsklup bepale oft de wedstriid op saterdei of snein fuotballe wurdt. "Wy wolle ús thúswedstriden op snein ha. Op saterdeis wurkje de measte minsken by ús noch."

Net saterdeimiddeis 14.30

Guon wedstriden sille dochs op de saterdei komme, as de tsjinstanner dat wol. Prinsipiële saterdeisklups ha it rjocht om op saterdeis spylje te bliuwen. "Op himsels is dat ek gjin probleem, as it mar net middeis om bygelyks 14.30 oere is. Dêr moatte je in balâns yn fine."

Al mei al is Varwijk bliid mei de plannen. "Ik ha my even ynlêzen, en dit liket prima. We soenen prachtige klups tsjinkomme kinne." Dat soe gean kinne om bygelyks Burgum, Drachtster Boys en Broekster Boys. "Klups mei in soad histoarje, krekt as wy."

Hielendal definityf binne de feroarings noch net: de lederied fan de KNVB stimt yn juny oer de plannen.