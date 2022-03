Nijs oer De Jong komt hurd oan: "Maar wel goed dat hij aan zichzelf denkt"

De Jong makke tongersdei bekend dat er de rest fan dit seizoen net mear by de Ljouwerters op 'e bank sitte sil. De kyste yn 'e holle, dêr't er ein 2021 ek al lest fan hie, spilet wer op. Hy hat te folle lest.

It nijs komt oan as in klap yn Ljouwert, seit Schouten. "Voor de mens Henk de Jong is het goed dat hij deze beslissing neemt en aan zichzelf denkt. Voor ons is het wel zuur."