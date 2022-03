Hanthaveners wolle bettere neilibbing fan soarchplicht foar greidefûgels

Hanthaveningsorganisaasje FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) wol ynformaasje oer boeren dy't de wetlike soarchplicht skeine. Dy ynformaasje moat komme fan agraryske natuerkollektiven, gebietskoördinatoren en fûgelwachten.

Dêroer binne ôfspraken makke, hat FUMO-direkteur Pieter Hofstra tongersdei sein op de jierlikse Greidefûgelkennisdei op De Jouwer.

Och heden om de plicht

Oer dy wetlike soarchplicht hat in soad te dwaan west. De provinsje woe yn in feroardering regelje dat boeren foar harren wurk der wis fan wiene fûgels net te folle yn 't paad te sitten. Of noch slimmer, nêsten en fûgels skansearje.

It wie in grut och heden en it plan waard weromlutsen, omdat der gjin stipe foar wie. Yn stee dêrfan leit der no in 'ôfsprakekader', wêryn't alve agrayske organisaasjes sizze dat sy dat doel op in oare, frijwillige wize berikke wolle.

Nije oanpak

"De nije oanpak is dat wy dus mei de gebietskoördinatoaren, de fûgelwacht en de kollektiven yn petear gean", seit direkteur Hofstra fan de FUMO, in tsjinst dy't foar alle Fryske oerheden wurket. "En dat wy fan har ek hearre, of troch eigen konstatearringen mei bygelyks drones, wa't him no net oan de regels oer de soarchplicht hâldt. En dat wy graach ek yn petear wolle mei dejinge en hoopje dat wy minsken oerhelje kinne om wol te foldwaan oan dy soarchplicht."