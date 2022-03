Waadhoeke: hoe sjocht It Bilt werom op fjouwer jier yn 'e nije gemeente?

Leendert Ferwerda, oprjochter fan de partij Frije Bilkerts, wie doedestiidsk tsjin de fúzje. No, as riedslid fan GemeenteBelangen, sjocht er mei mingde gefoelens werom. Noch hieltyd fynt er it spitich dat de gemeente It Bilt opgien is yn 'De Waddenhoek'.

As hy nei Harns sjocht, de gemeente dy't net meigean woe yn de fúzje, fynt er dat It Bilt dêr ek better foar kieze kinnen hie.

'Sterke basis ûnder taalrykdom'

Oan de oare kant sjocht Ferwerda wol dat yn gemeeente Waadhoeke omtinken is foar de spesifike situaasje fan It Bilt. Sa hat de gemeente in meartalichheidskoördinator, Gerard de Jong (sels ek in Bilkert), oansteld. Neffens Ferwerda wurdt sa in brede en sterke basis lein ûnder de taalrykdom yn Waadhoeke.

Oft It Bilt der echt op efterút gien is, kin Ferwerda net sizze, mar foarút ek net. Sa wiene yn de petearen oer de gemeentlike weryndieling tasizzingen dien oer dat It Bilt wol in eigen loket krije soe. Dan hoegden boargers net hielendal nei Frjentsjer te reizgjen. Mar dat loket is der nea kaam.