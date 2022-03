Poalen nei Fryske dumpstores om oarloch: “Se wurde senuweftiger”

Guon strune allerhanne winkels ôf om't se nei Oekraïne wolle om te fjochtsjen. "Somtiden binne it minsken mei in militêr ferline. Poalen dy't net fier by de grins wei wenje wurde ek senuweftiger."

Om 'e nocht kaam

It is wol spitich, fynt er. Want as se belle hiene, hiene se witten dat de winkel sa goed as leech wie. Tenminsten, as it oer útrissing giet, lykas kûgelfrije festen en jerrycans foar benzine of disel.

De minsken komme net allinich út Poalen, ek guon Nederlanners besykje dingen yn te slaan, lykas campinggasstellen. "Omdat se banaud binnen dat it gas op rekket."