Wyksifers coronafirus: mear positive testen, minder sikehûsopnamen

Yn trochsneed waarden yn de ôfrûne wike alle dagen 2.309 besmettingen meld. Ferline wike wie dat trochsneed 2.065, noch in wike earder 2.024.

Mear coronaregels ôfskaft

It tal besmettingen rint de lêste tiid yn sawol Fryslân as lanlik wer op, mar it tal sikehûsopnamen bliuwt relatyf beheind. It soarget yn alle gefallen net mear foar problemen yn de soarch. It kabinet wol dêrom op 23 maart sawat alle noch jildende coronaregels ôfskaffe.

Dan soenen allinnich de basisadvizen noch jilde, lykas faak de hannen waskje en hoastje yn de earmtakke. It mûlkapke hoecht dan allinnich noch op yn it fleantúch.

51 sikehûsopnamen

Der binne de ôfrûne sân dagen 51 Friezen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Dat binne der minder as in wike earder, doe gong it om 84 opnamen.

Sûnt mids jannewaris brûkt it RIVM net mear de gegevens fan de GGD'en foar de sikehûssifers, mar de gegevens fan stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Dy sifers binne krekter.

Yn totaal 599 stjergefallen

Mei de 16.164 positive tests fan de ôfrûne wike is no yn totaal 236.736 kear it coronafirus fêststeld yn Fryslân.

Yn de ôfrûne wike binne twa Friezen ferstoarn oan it coronafirus. It offisjele stjertesifer yn ferbân mei it firus yn de provinsje Fryslân leit sûnt it begjin fan de pandemy op 599.

It echte tal stjergefallen as gefolch fan it firus leit heger, om't net elkenien test wurdt. Dêrom is net fan elts stjergefal bekend oft dat oan it firus lei of net.

Faksinaasjegraad 81 persint

De faksinaasjegraad yn Fryslân leit ûnder it lanlik trochsneed. Fan alle Friezen fan tolve jier en âlder is 81 persint folslein faksinearre (mei of sûnder boosterprik). Lanlik leit it op 84,9 persint.

De gemeenten mei de leechste faksinaasjegraad ûnder tolveplussers binne Dantumadiel en Achtkarspelen (beide 75 prosint) en Noardeast-Fryslân (78 prosint).