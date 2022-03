Alle Oekraynske flechtingen yn Fryslân as earste nei BlauwWit-hal op It Hearrenfean

De kar foar It Hearrenfean is makke fanwegen de goede berikberens fan de gemeente. It is noch net dúdlik wannear't de earste flechtlingen op It Hearrenfean komme. Fierder is it ek noch net dúdlik hoe lang de hal opfanglokaasje bliuwt. Yn elts gefal de kommende wiken, jout de gemeente oan.

Soarchlokaasje yn Anna Schotanus

Foar minsken dy't medyske soarch nedich hawwe, wurdt in part fan soarchlokaasje Anna Schotanus (fan Meriant/Alliade) beskikber steld. Dizze lokaasje waard earder brûkt as Covidhûs, foar âlderein dy't soarch nedich hie fanwegen it coronafirus.

Gemeente Hearrenfean sjocht ek nei lokaasjes dêr't flechtlingen foar in langere tiid hinne kinne. Der is in tal plakken yn byld, mar dêr is noch net in kar yn makke.

De gemeente ropt minsken op om gjin helpguod nei de needopfanglokaasje te bringen. De gemeente jout oan yntusken te witten fan hokfoar oanbod gebrûk makke wurde kin.