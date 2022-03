Alle Oekraynske flechtingen yn Fryslân earst nei It Hearrenfean

De kommende dagen wurkje minsken fan de gemeente en de feilichheidsregio oan it klearmeitsjen fan de hal. Moandei moat alles yn oarder wêze. "Dat is een enorme logistieke operatie."

It is noch net dúdlik hoelang't de hal opfanglokaasje bliuwt. Yn elts gefal de kommende wiken, jout de gemeente oan.

Stipe leafst finansjeel

Ynwenners fan It Hearrenfean dy't helpe wolle, kinne dat it bêst finansjeel dwaan, seit Van der Zwan. "We hebben eigenlijk geen behoefte aan dat mensen allerlei goederen naar de locatie brengen. De Veiligheidsregio weet het best wat er precies nodig is."

Soarchlokaasje yn Anna Schotanus

Foar minsken dy't medyske soarch nedich hawwe, wurdt in part fan soarchlokaasje Anna Schotanus (fan Meriant/Alliade) beskikber steld. Dizze lokaasje waard earder brûkt as Covidhûs, foar âlderein dy't soarch nedich hie fanwegen it coronafirus.

Gemeente Hearrenfean sjocht ek nei lokaasjes dêr't flechtlingen foar in langere tiid hinne kinne. Der is in tal plakken yn byld, mar dêr is noch net in kar yn makke.