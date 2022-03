Nei tsien jier tinken en praten is der aksje yn kleaster Westerhûs

Op in froastige tongersdeitemoarn is it drok by it kleaster yn oanbou. Boufakkers binne drok dwaande om de âlde pleats njonken Hilaard om te tsjoenen ta in modern kleaster. De plannen foar dit 'nijkleaster' fine har oarsprong yn 2005, mar sûnt 2012 wurdt der serieus wurk fan makke.

It moderne kleaster moat de gasten dalik de mooglikheid jaan om yn stilte ta rêst te kommen. Ek besinning en meditaasje is in grut part fan de plannen foar Westerhûs.