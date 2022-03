Twa jier corona yn Fryslân: dit wit boargemaster Van Selm noch fan dei 1

As sy weromsjocht op de ôfrûne twa jier, tinkt Van Selm dat der ferskate fazen west hawwe yn de krisis. "Als je zo terugkijkt, hadden we in het begin heel erg de spirit: samen de schouders eronder, we komen eroverheen. We hebben ook een tijd gehad dat we wat moedeloos waren. Maar nu kun je toch concluderen dat we het grotendeels achter de rug hebben."

Foar jongelju it dreechst

It dreechst fûn sy it foar jongelju. "Zij staan te popelen om hun leven in te richten en nieuwe dingen te ontdekken, maar dat kon niet. En daarnaast mensen die getroffen werden in hun broodwinning."