Buma: 1.000 opfangplakken foar Oekraynske flechtlingen yn Fryslân binne klear

Buma slút him dêrby oan. "Particulier opvangen is echt iets wat niet vanzelf gaat. Je moet heel goed nadenken of je mensen zelf wilt opvangen. Er zijn ook alternatieven, je kunt bijvoorbeeld helpen bij de opvang."

Melde hoecht net

Oars as by flechtlingen út bygelyks Afganistan ôfrûne simmer, hoege flechtlingen út Oekraïne har de earste njoggentich dagen net te melden. Dat is te tankjen oan de assosjaasje-oerienkomst tusken de EU en Oekraïne.

"Iemand uit Oekraïne mag gewoon ergens in Nederland overnachten. Het is niet iemand die illegaal binnenkomt en zich moet melden. Melden is trouwens wel verstandig, maar niet verplicht."

Fan de iene krisis yn de oare

It is wol in bysûndere situaasje, merkt Buma op. "Precies twee jaar geleden begonnen we met de veiligheidsregio's met de coronacrisis. Het echte crisisgevoel was net weg, en nu komt er iets dat in z'n omvang nog heftiger is. Een echte oorlog, die heel veel vluchtelingen hiernaartoe zal brengen. En ook economisch zal het grote gevolgen hebben."