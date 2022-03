Kultuerried: "Gemeenten, soargje foar jimme kultuersektor"

Dêr leit lykwols ek it probleem. In soad gemeenten hawwe besunige op kulturele ynstellingen. De basis om dan mei te dwaan is der dan foar in part fuort. Avezaat: "We roepen de politieke partijen die straks gaan formeren op om hier rekening mee te houden. Dat je mensen de kans geeft ergens te repeteren of een uitvoering te houden. Dat je als het kan die basis versterkt. Dat is een keuze die je ook kunt maken."