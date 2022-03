Jongfryske Mienskip wol mear Frysk op de dyk: net 'Fietspad', mar ‘Fytspaad’

De aksjegroep pleitet derfoar om de ferkearsbuorden mei de tekst 'fietspad' yn Fryslân te ferfangen troch buordsjes mei de tekst 'fytspaad'. Om dit mooglik te meitsjen soe it 'Reglement verkeersregels en verkeerstekens' fan 1990 oanpast wurde moatte, want in buordsje mei de tekst 'fytspaad' hat no noch gjin juridyske basis.

De Jongfryske Mienskip wol net allinnich fytsers, mar ek autoriders konfrontearje mei it Frysk. It bekende boerd mei de tekst 'Doorgaand verkeer' soe yn Fryslân feroare wurde moatte yn 'Trochgeand ferkear'.

Regionale kentekens

De groep wol ek graach regionale kentekens op auto's. Op kentekens fan yn Fryslân registrearre auto's soe njonken NL oan de linkerkant ek FRL stean kinne oan de rjochterkant. Ek hjirfoar moat it reglemint oanpast wurde.

"It is gjin nuver idee", seit wurdfierder Wolter Jetten fan de Jongfryske Mienskip. "Yn 1906 wiene der ek kentekens, doe mei de letter B. Ek yn guon oare Europeeske lannen, lykas Italië, is de regio op alle kentekens te sjen."

Bestjoersôfspraak Fryske Taal

De Jongfryske Mienskip komt mei de foarstellen omdat Ryk en provinsje al in skoftke yn petear binne oer it tema sichtberens. It doel is om dêr ôfspraken oer te meitsjen en dy ta te heakjen oan de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer BFTK. De Jongfryske Mienskip wol hjir de provinsje en it Ryk by helpe. It is dêrom it doel om it oanfalsplan ek takomme te litten oan minister Hanke Bruins Slot fan Ynlânske Saken en alle Fryske Twadde Keamerleden.

De jierlikse spandoeken mei de tekst 'De scholen zijn weer begonnen' fan Veilig Verkeer Nederland kinne neffens de Jongfryske Mienskip yn Fryslân tenei better yn it Frysk. De JFM fynt dat de provinsje yn de rol fan taalskipper hjir it bêste ôfspraken oer meitsje kin mei gemeenten, skoallen en Veilig Verkeer Nederland.