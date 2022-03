Brânwachtauto út Kollum dwaande oan lange reis mei guod foar Oekraïne

De Veiligheidsregio Fryslân stipet de aksje fan de brânwacht yn Kollum en hat dêrfoar in wein en brânstof beskikber steld. "Ik fyn it fantastysk wat Albert en Jelle oan it dwaan binne, en dat safolle minsken wat jûn ha", seit direkteur Wim Kleinhuis. "De hiele frachtwein sit fol. Wy kinne dat allinne mar stypje."

It is de bedoeling dat de brânwachtwein tongersdeitejûn al in moai ein yn Súd-Dútslân is. As de reis goed ferrint, kin it guod sneontemiddei yn Roemenië útladen wurde.