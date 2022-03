Cambuur mist trainer, doelman, ferdigeners en spits tsjin Ajax

Dat moat gebeure sûnder de blessearre doelman Sonny Stevens, sûnder ferdigeners Doke Schmidt, Calvin Mac-Intosch en Maxim Gullit, sûnder spits Roberts Uldrikis én sûnder trainer Henk de Jong.

Dy lêste makke tongersdei bekend dat er dit seizoen net mear as haadtrainer op de bank sit: hy hat noch te folle lest fan de kyste yn 'e holle.

Bosschaart wer foar de groep

Assistint-trainers Martijn Barto en Pascal Bosschaart nimme de trainingen foarearst wer oer. "Dit is heel vervelend", seit de lêste. "Dit wensen we Henk niet toe. Maar het is goed dat hij nu rust neemt."

It nijs kaam foar Bosschaart ek as in ferrassing. "Henk is een type die voor honderd procent of nul procent gaat, daar zit niks tussenin. Maar we hebben dit niet aan zien komen."