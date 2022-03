Boargemaster Skylge: allinnich reaksje minsken yn de buert telt mei foar fergunning Eilân

Der rint in petysje tsjin it festival Eilân. B en W wolle in fergunning ôfjaan foar it festival. Dêr komme safolle reaksjes op dat de gemeente no útleit dat allinne 'belanghebbenden' in reaksje yntsjinje kinne. Dat binne minsken dy't op 3 kilometer of minder fan it festival ôf wenje. Dêr falle de ynwenners fan West oant en mei Landerum ûnder. Formearum leit op de grins.

De boargemaster fynt it begryplik dat in groep minsken in tsjinlûd hearre litte wol, skriuwt se op de website fan de gemeente. Want de petysje stiet iepen foar eilanners en net-eilanners. Sy seit dat se útkomsten de petysje net meinimme kin yn har beslút. Van de Pol: "Stel dat het andersom zou zijn. Dat er ook een tegenactie op gang zou komen om het festival wél door te laten gaan, voor eilanders en niet-eilanders. Wat dan? Meeste stemmen gelden?"