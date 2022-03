Trije gemeenten krije miljoenen fan Den Haag om fan it gas ôf te kommen

It projekt hjit Programma Aardgasvrije Wijken. Dêrfoar hienen 47 gemeenten har oanmeld. It projekt rint al langer: yn 2018 en 2020 binne der al fyftich wiken, buerten en doarpen oan de slach gien as proeftunen.

De nije projekten fan no kinne mei-inoar beskikke oer goed 50 miljoen euro, Yn Súdwest-Fryslân is Heech ien dêrfan. It projekt Warm Heeg is in boargerinisjatyf wêrmei't mei de ynset fan akwatermy it doarp ierdgasfrij wurde moat. Akwatermy is in technyk wêrby't hûzen foarsjoen wurde kinne fan waarmte út iepen wetter bûtendoar.