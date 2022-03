PvdA Smellingerlân docht oanjefte om bedriging fan kandidaat-riedsleden

Net de earste kear

It is net de earste kear dat partijen melding dogge fan bedrigingen. Yntze de Vries fan de ELP, ek yn Smellingerlân, fertelde twa wiken lyn dat er earnstich bedrige is. Yn Noardeast-Fryslân fûn BVNL-listlûker Johan Talsma moandei in brief ûnder syn rutewiskers, wêryn't easke waard dat er him weromluts.

De gemeenteriedsferkiezingen binne oare wike. Der kin stimd wurde op moandei, tiisdei en woansdei.