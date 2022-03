Famylje Oekraynske reedrydster opfongen yn Aldeholtpea

It kontakt mei dizze minsken is ta stân kaam troch it reedriden. Der kaam in tip dat de Oekraynske reedrydster Olena Mjagkych help socht. In hotel yn Wolvegea hat jierrenlang har en oare reedriders fergees ûnderdak oanbean by wize fan sponsoring. Sadwaande koene se har.

Olena is heechswier. Omdat se hast in poppe kriget, is se achterbleaun yn Frankfurt. Har broer sit no mei syn húshâlding yn Aldeholtpea. De reedrydster sels komt foarearst net fanwege har medyske situaasje.