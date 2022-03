Man yn Ljouwert ferwûne nei stekynsidint, fertochte oanholden

De ferwûne man waard moarns oantroffen yn de Dennenstraat. Hy is behannele troch ambulânsepersoniel en nei it sikehûs brocht.

De plysje wist doe al dat it stekynsidint net yn de Dennenstraat wie, mar op in oar plak. Nei ûndersyk kaam de plysje út by de Willem Loréstraat. It stekynsidint wie dêr yn in hûs.