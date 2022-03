Fermiste frou Boelensloane ûnderkuolle oantroffen

De 85-jierrige frou wie sûnt woansdeitemiddei 13:00 oere spoarleas. Der waard manmachtich nei har socht.

It begûn mei in melding op Burgernet. Dêrnei kamen tsientallen plysjeminsken en in syk- en rêdingsteam yn aksje. Fierders waarden in droneteam en in plysjehelikopter ynset. Woansdeitejûn let waard se fûn.