PvdA Ljouwert wol 5 miljoen ekstra foar kultuer 'om KH2018-enerzjy te behâlden'

Der binne tekenen dat gemeenten struktureel oer mear jild beskikke sille, al is it dreech de finansjele posysje te foarsizzen foar de kommende fjouwer jier, seit listlûker Hein Kuiken. Mar mei de fiif miljoen derby sit Ljouwert noch altyd net op wat gemeenten yn hiel Nederlân yn trochsneed oan kultuer besteegje, neffens Kuiken. "Daar zijn wij ook vaak op aangesproken."

Komt it strukturele ekstra jild út it fûns der net, dan moat Ljouwert op oare plakken besunigje om dochs kultuer in ekstra bydrage te jaan, fynt Kuiken.

"Als we de komende tijd niet investeren in cultuur, dreigen we de energie van culturele hoofdstad kwijt te raken. Woorden moeten omgezet worden in daden."

Earme stêd

It CDA is foarsichtiger as it giet om miljoenen ekstra foar kultuer. "Wy binne in earmlestige stêd. Dat moatte wy net ferjitte. De miljoenen fleane jo maklik om de earen, mar der is ek berne-earmoed hjir", seit Wieke Wiersma.