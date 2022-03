Lêste 18e-iuwske yp fan Dokkum nei 14 jier út it wetter helle

Dat is net allinne goed foar it libben yn it wetter, mar ek foar de kwaliteit fan it hout. "Het is een hele oude techniek die vroeger ook wel werd gebruikt voor wielen en tonnen." De stam giet no earst nei in opslach yn Harns. "Daar moet de stam in stukken gezaagd worden, die stukken verdeel ik over de kunstenaars die zich hebben aangemeld."

Fia keunstkollektyf Modderacademie moat de yp dus weromkomme yn Dokkum, al is it yn stikken en yn ferskate keunstwurken. Edens is op it eardere plak fan de beam sels ek wat fan doel, mar wat dat is, hâldt hy noch efkes geheim.