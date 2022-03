Tytjerksteradiel: De gemeente sprekt har út tsjin gaswinning troch it Ryk

Gaswinning en de gemeente

No't de oarloch yn Oekraïne losbrutsen is, wol Nederlân as ien fan mear Europeeske lannen fan it Russyske gas ôf. Sa'n 15 oant 20 prosint fan ús gas komt út Ruslân. Wêr moatte we dat tekoart opfange? Yn Grins binne der al skuoddingen troch gaswinning, mar ek yn Fryslân fernimme we de gefolgen fan de winning.

Fryslân hat lytsere gasfjilden as Grinslân, mar ek hjir wurdt gas wûn. Neffens wethâlder Tytsy Willemsma is der foar dizze fjilden te min omtinken. De winning yn Tytsjerksteradiel soarget bygelyks foar foarse boaiemdelgong yn Burgum, dêr is it it slimst fan Fryslân. Yn 2050 wurdt in delgong fan 25 sintimeter ferwachte. Dizze delgong hat foaral mear wetteroerlêst ta gefolch.

Alle partijen sizze yn har programma's dat se de boaiemdelgong tsjingean wolle. CDA, FNP, GroenLinks en PvdA wolle allegear sa gau as mooglik de gaswinning fan de baan. ChristenUnie wol it op termyn ophâlde litte, D66 wol de útwreiding foarkomme. VVD fynt dat it allinnich trochgean moat as it feilich is en net ta ekstra boaiemdelgong liede sil. Yn jannewaris waard unanym stimd foar in moasje oer it tsjingean fan ekstra gaswinning.

Ynfloed gemeente bliuwt beheind

Mar wat foar ynfloed hat de gemeente op in beslút dat sa'n soad partijen oangiet? Yn 'e praktyk gjin grutte ynfloed. It ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat stelt de wetten op en jout de fergunningen út. Mar dat wol net sizze dat de gemeenten har net hearre litte.